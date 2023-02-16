Топ 5 подарунків, які не можна приймати і дарувати, щоб не притягнути біду

Подарунки – чудовий спосіб показати людині, наскільки вона цінна та підняти настрій. Проте давно відомо, що подарунки можуть нести в собі не тільки радість, а й негативну енергію. Деякі цілком невинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров’я та матеріальні блага. приймати та дарувати подарунки потрібно з розумом, щоб притягнути біду. Тому сьогодні ми розповімо, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.

Порожній гаманець

Це дуже особиста річ і з першого моменту повинна бути наповнена грошима, інакше фінансова удача втече. Дарувальник повинен в нього покласти парне число купюр або хоча б монеток. Якщо вам все-таки дарують порожній гаманець – його тоді треба викупити за символічну суму і відразу ж наповнити своїми грошима.

Годинник

Цей предмет може зупинити ваш час. В години закладається сакральний сенс, тому такий подарунок також слід викуповувати за пару дрібних купюр (не давати в руки, а покласти складеними на стіл), а потім відразу поставити правильний точний час. Ні в якому разі не можна дарувати годинник літнім людям, так як це може накликати на них біду.

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Ножі і ножиці

Ці предмети можуть передавати погану енергетику, тому дарувати і приймати їх в дар ні в якому разі не можна. У давнину вважалося, що в ножах та ножицях можуть оселитися злі духи, а подарувавши таке начиння парі, можна зруйнувати сім'ю. Якщо ж вам вирішили піднести в подарунок ніж, віддайте кілька копійок за нього. Так ви нейтралізуєте погану енергетику.

Рукавички

Особиста річ, через яку вами можуть підсвідомо керувати. Рукавички приймати в подарунок можна тільки в тому випадку, якщо ви зробите аналогічний подарунок протягом 24 годин — так станеться нейтралізація можливих неприємностей.

Намисто

Прийнявши в дар від чоловіка намисто, ви ризикуєте отримати нещастя. Воно символізує сльози. Тому вважається, що жінка буде нещасна до тих пір, поки не позбудеться від подарунка. Якщо вам намисто дарує жінка, то є ризик, що воно забере у вас молодість і красу.

Як правильно віддавати або викидати непотрібні подарунки

Віддаючи речі, дозволені до передачі, потрібно очистити їх від своєї енергії. Для цього при пранні в воду додають сіль – вона вважається потужною магічною субстанцією, яка змиває енергетичні відбитки попереднього власника.

Позбавлятися від непотрібних речей треба хоча б раз на рік, щоб не захаращувати свою квартиру. "На викид" призначений одяг і предмети побуту, якими не користувалися понад рік.

Не можна дозволяти собі хоч краплю жалості, адже якщо їх не використовували тривалий час, шансу на їх потребу надалі вже немає.

Такі предмети – непотрібний енергетичний баласт. З огляду на маленьку площу сучасних квартир, це ще й паразит життєвого простору, якому знайдеться краще застосування.

Нагадаємо, якщо повернення додому не приносить задоволення і не викликає позитивних емоцій, це привід задуматися. Можливо у вашій оселі забагато негативної енергії. Ми розповіли, як її виявити та позбутися.

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