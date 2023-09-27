Топ-5 шокуючих побічних ефектів антибіотиків

Винахід антибіотиків став справжньою революцією в історії медицини. Людство навчилося долати найнебезпечніші епідемії, від яких до цього вмирали мільйони. Сьогодні ж вчені все частіше називають опір бактерій антибіотикам бомбою уповільненої дії. Є припущення, що у найближчому майбутньому навіть видалення апендициту може загрожувати життю пацієнта.

Антибіотики не тільки втрачають свою ефективність, але й усе частіше стають причиною інвалідності та смерті.

Які ускладнення може спричинити тривала антибіотикотерапія?

Як через нецільове призначення антибіотиків можна позбутися кишечника, а то й життя?

Чому пробіотики не врятують?

Чи виправдані антибіотики

Антибіотики застосовують у медицині для лікування інфекцій, викликаних бактеріями. Наприклад, при таких небезпечних станах, як пневмонія і сепсис, гострий фарингіт, інфекції сечовивідних шляхів, без антибіотиків не обійтися. Вони також життєво необхідні пацієнтам після операцій та хіміотерапії.

Проти вірусів, що спричиняють застуду, грип або COVID-19, антибіотики безсилі. Однак не лише пацієнти, а й лікарі часто недоцільно призначають ці препарати. Це може спричинити чимало побічних ефектів, небезпечних для здоров'я й навіть для життя. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань CDC у США 1 з 5 звернень до відділення невідкладної допомоги пов'язано з побічними ефектами антибіотиків.

Є ряд загальних побічних дій антибіотиків, до яких належать:

алергічний висип;

запаморочення, нудота;

діарея, блювання;

біль у животі чи спазми;

грибкові інфекції;

світлочутливість.

Більшість цих побічних ефектів зникає після того, як пацієнт перестає приймати антибіотик. Деякі з них потребують додаткового лікування. Тривалий прийом кількох антибіотиків може стати серйозною загрозою здоров'ю. Існують небезпечні побічні ефекти, які можуть призвести до інвалідизації та навіть смерті:

інфекція Clostridioides difficile, що спричиняє важку діарею й може призвести до серйозного пошкодження товстої кишки.

тяжкі алергічні реакції, такі як свистяче дихання, кропив'янка, задишка та анафілаксія.

Хірург Юрій Ловицький зазначає, що про проблему побічних ефектів антибіотиків у наукових колах почали активно обговорювати відносно недавно:

"Приміром, я пам'ятаю часи, коли після планової герніопластики призначали три (!) антибіотики, бо за це були дуже "вдячні" фармацевтичні фірми. На щастя, ситуація змінилася, ми дізналися, що таке антибіотикопрофілактика, синергія та антибіотикорезистентність. Ми побачили, що після планової герніопластики люди виживають, отримуючи лише 1 дозу препарату АБ перед операцією", - ділиться лікар.

Грибкова інфекція та світлочутливість

Вбиваючи шкідливі бактерії, антибіотики порушують баланс природної флори організму, знищуючи корисні мікроорганізми. В результаті у пацієнтів часто виникають грибкові інфекції ротової порожнини, травного тракту або піхви. Без додаткового лікування тут не обійтись. Такі антибіотики як ципрофлоксацин, доксициклін та левофлоксацин можуть також викликати світлочутливість.

Анафілаксія та кишковий коліт

У поодиноких випадках антибіотики можуть викликати надзвичайно серйозну алергічну реакцію, відому як анафілаксія, що призводить до смерті. Прискорене серцебиття, червоне висип, свербіж, набряк обличчя, рота і горла, виражене свистяче дихання, кашель або задишка - основні ознаки анафілактичного шоку. Якщо пацієнт має хоч найменші ознаки анафілаксії, потрібно негайно звернутися до медустанови.

Коліт товстої кишки, викликаний бактерією Clostridium difficile, - це один із найнебезпечніших побічних ефектів тривалої антибіотикотерапії. Оскільки бактерія стійка до більшості доступних антибіотиків, захворювання важко піддається лікуванню.

Хірург Юрій Ловицький вважає, що головна причина таких станів – це недоцільна антибіотикотерапія:

"Ми досі часто спостерігаємо випадки нецільового призначення антибіотиків та ускладнення після цього. Одне з них – антибіотикоасоційований коліт. Він викликається бактеріями Clostridioides difficile, і багато хто з нас з ним стикався особисто. За легких форм це може бути просто діарея, яка самостійно проходить протягом 2-3 днів після відміни АБ", - стверджує лікар.

За словами Ловицького, при тяжких формах коліт товстої кишки – це захворювання з вираженим болем, інтоксикацією та гіпертермією, тому пацієнт обов'язково потребує госпіталізації. Коліт, викликаний бактерією C.difficile, лікується скасуванням або заміною антибіотика на пероральний метронідазол і ванкоміцин. Хоча це й ефективно, проте також має низку побічних дій:

перфорація кишки;

дихальна недостатність;

гостра ниркова недостатність;

необхідність застосування симпатоміметиків;

підвищений рівень лейкоцитів у крові.

"На жаль, "золотим стандартом" при цій патології є тотальна абдомінальна колектомія. Операція, при якій видаляється майже уся товста кишка. І ця операція інвалідизує людину", - стверджує Ловицький. За словами хірурга, лише за останні 3 місяці він повністю видалив товсту кишку у двох пацієнтів. При цьому вони отримували пролонговану АБ-терапію.

Один із них після ендопротезування кульшового суглоба, інший – після протезування аорти.

"На жаль, ні в першому, ні в другому випадку антибіотики не були скасовані після появи діареї. Обох було госпіталізовано з симптомами тяжкої інтоксикації, а показаннями до операції був токсичний мегаколон із усіма його проявами", - ділиться хірург.

Пробіотики безсилі?

Роль пробіотиків при антибіотикотерапії – перебільшена, – вважають останні дослідження вчених. Це підтверджує і Ловицький: усі пацієнти, яким він видаляв товсту кишку після ускладненого коліту, приймали пробіотики.

Ізраїльські вчені з Інституту імені Вейцмана провели дослідження, яке показало марніть пробіотиків для мікрофлори кишечника.

Вчені змішали 11 корисних бактерій та давали такий коктейль 25 учасникам протягом місяця. Потім у учасників експерименту взяли проби з різних ділянок шлунка, товстого і тонкого кишечника. Результат здивував дослідників: у більшості учасників корисні бактерії, які надходили в організм, залишали його природним шляхом через деякий час.

Тож, як бачимо, тривала терапія кількома антибіотиками не виправдана навіть після оперативних втручань. Проте така практика у сучасній медицині існує й досі. Досвід хірургів показує: основна причина важкого, хронічного коліту, спричиненого бактерією C-difficile, – це невиправдана антибіотикотерапія. Наслідки надмірного захоплення антибіотиками надто плачевні - супутні захворювання, смерть або інвалідизація.

А якщо ви досі вірите в силу пробіотиків, випийте краще для заспокоєння душі домашній йогурт.