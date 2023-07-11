Топ-6 методів розтягнути одяг, який сів після прання

Одяг часто сідає навіть при правильному догляді. Особливо це стосується виробів з натуральних тканин. UaPortal підкаже, як врятувати розтягнутий одяг.

Повторне замочування у воді

Замочіть річ у прохолодній воді на 10-15 хвилин, після чого відіжміть сухим рушником та розкладіть на горизонтальній поверхні. Під річ підкладіть рушник та періодично розтягуйте руками, а рушник змінюйте на сухий.

Розтягування за допомогою пари ( не підходить для виробів з вовни)

Замочіть річ у воді, після чого розкладіть її на горизонтальній поверхні, розігрійте праску і переведіть у режим пари. На одяг викладіть марлю та розгладжуйте його при цьому розтягуючи в різні боки.

Розтягування за допомогою холоду

Замочіть річ у мильній воді на півгодини. Після цього скрутіть її, складіть в пакет та покладіть у морозилку на добу. Після цього дістаньте річ, розморозьте та висушіть.

Розтягування прасуванням ( не підходить для трикотажу)

Замочіть річ у холодній воді. Потім розкладіть на прасувальній дошці та розтягуйте у різні боки, після чого прасуйте. Все ще вологу річ викладіть на тканину притисніть з країв чимось важким. Дочекайтесь висихання.

Читайте також: Навіщо у пральну машинку кладуть вологу серветку

Розтягування з перекисом водню ( перед виклристанням проведіть тест на стійкість фарби)

У 5 літрах води розчиніть 4 столових ложки перекису аптечної концентрації і в цьому розчині замочіть річ на 30 хвилин. Далі відіжміть її рушником та повісьте сушитись, періодично розтягуючи.

Розтягування з оцтом

Білий оцет потрібно розведіть з водою у пропорції 1:2 та опустіть у нього річ на 30 хвилин та відіжміть рушником акуратно розтягуючи та висушіть.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!