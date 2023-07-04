Топ-6 скрабів для губ, які зроблять їх доглянутими

Скраб для губ відлущує зі шкіри відмерлі клітини, через які губи виглядають недоглянутими. Крім того, після скрабування помада лягає ідеально.

Ми підготували для вас рецепти скрабів для губ, які можна зробити вдома.

Відлущувальний скраб для губ.

Візьміть вівсяні пластівці та подрібніть їх в кавомолці. Змішайте пластівці з оливковою олією та нанесіть на губи масажними рухами, після чого змийте водою і змастіть губи зволожуючим бальзамом.

Зволожувальний скраб для губ.

Візьміть 1 ч. л. соди і меду у пропорціях 1:1 та змішайте з трьома краплями оливкової олії. Тримайте маску 5 хвилин, після чого змийте.

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Поживний скраб для губ.

Змішай мед, цукор і оливкову олію у пропорціях 1:1 і нанесіть на чисті губи. Тримайте 10 хвилин, після чого змийте.

Шоколадний скраб.

Змішайте 1 ст. ложку какао-порошку, 2 ст. ложки коричневого цукру, 3/4 ч. л. меду та 2 ч. л. оливкової олії. Масажними рухами нанесіть суміш на губи та змийте теплою водою.

Перед використанням скрабу проведіть тест на алергію та не використовуйте скрабування занадто часто – достатньо двох разів на тиждень.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити ідеальний макіяж губ.

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