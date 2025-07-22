Топ міст за обсягами забудови: де в Україні стрімко росте кількість нових квартир

У перші місяці 2025 року темпи зведення житла в Україні суттєво зросли – кількість нових квартир збільшилася на 35% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ще вражаючіше виглядає приріст загальної площі житла – вона зросла майже на 52%.

Найбільшу активність на будівельному ринку демонструють кілька регіонів, зокрема Київська та Львівська області, а також столиця України. Про це йдеться в аналітиці платформи ЛУН.

Згідно з інформацією Держстату, у першому кварталі 2025 року в Україні розпочалося будівництво майже 22,7 тисячі квартир. Загальна площа нового житла сягнула 1,4 мільйона квадратних метрів. Для порівняння: у цей же період торік будували лише близько 16,7 тисячі квартир.

У сервісі ЛУН зазначають, що зростання показників у 2025 році вказує на пожвавлення будівельного ринку в Україні. Девелопери активізували свою діяльність, і найближчими 2–5 роками аналітики очікують суттєве розширення пропозиції на ринку житла.

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Найбільш інтенсивне будівництво зафіксоване в таких регіонах:

Київська область – 9 292 квартири загальною площею 594,6 тис. м²;

Львівська область – 3 067 квартир, 247,9 тис. м²;

м. Київ – 1 711 новобудов із площею 145,3 тис. м²;

Івано-Франківська область – 1 530 квартир.

Також помітна активність у Вінницькій, Закарпатській та Волинській областях – там зводиться до 1 000 квартир у кожному регіоні.

Нагадаємо: у травні 2025 року на первинному ринку зафіксовано подорожчання житла — ціни зросли до 8%. Київ залишається лідером за вартістю квадратного метра, а найдорожче житло — традиційно в Печерському районі столиці.

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