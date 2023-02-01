Торт, печиво та пудинг: як приготувати смачні десерти за 10 хвилин

Проводити багато часу на кухні мало кому хочеться. Приготування страв має приносити задоволення та смачний результат. Тому, якщо ви вирішили влаштувати чаювання або не маєте десерту для святкового столу, а часу обмаль – скористайтесь швидкими рецептами. UAportal підібрав для вас кращі смаколики, які легко готуються, чудово виглядають та вишукано смакують.

Банановий пудинг у мікрохвильовці

Банановий пудинг

Вам знадобляться:

Стиглий банан – 1 шт.

Яйце – 1 шт.

Вершкове масло – 25 г

Цукор-пісок – 2 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Молоко – 1 ст.л.

Розпушувач – 1 ч.л.

Як готувати:

Очистіть банан, поріжте в миску і зробіть вилкою пюре.

Влийте молоко, яйце. Додайте цукор і масло, що розтануло.

Всипте просіяне борошно і додайте розпушувач. Ретельно перемішайте інгредієнти.

Форму для випікання змастіть маслом і помістіть в неї тісто.

Виставте максимальну потужність у мікрохвильовій печі і випікайте 4 хвилини. Пудинг має піднятися та отримати ніжну пористу текстуру.

Переверніть пудинг на блюдце або подавайте у формі, де він готувався.

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Шоколадне печиво

Шоколадне печиво

Для приготування знадобляться:

Горіхи (кеш'ю, грецькі або інші) – 1 склянка

Фініки – ¾ склянки

Вівсянка – ¼ склянки

Чорний шоколад – 100 г

Сіль – щіпка

Як готувати:

Помістіть горіхи в чашу блендера і перебийте на великій потужності в дрібну крихту.

Видаліть кісточки із фініків. Натріть шоколад на дрібній тертці. Додайте вівсянку, шоколадну стружку та фініки в чашу блендера до інших продуктів. Всипте щіпку солі і знову увімкніть блендер на хвилину.

Змочіть долоні водою. Розділіть масу на невеликі шматочки та сформуйте печиво. Залишіть настоятися годину та подавайте до чаю.

Торт із печива

Торт із печива

Вам знадобляться такі інгредієнти:

Сметана – 0,5 л.

Крекери без солі – 0,5 кг

Цукор – 1 склянка

Банан – 3-4 шт.

Шоколад – 100 г

Як готувати:

Підготуйте продукти. Збийте сметану з цукром за допомогою міксера до повного розчинення кристаликів. Наріжте банани на кружечки.

Викладіть печиво на блюдо, щоб утворилася рівна основа. Можна в кілька шарів – залежить від товщини крекера.

Щедро промажте "корж" збитою сметаною. Зверху покладіть шар бананових кружечків.

Повторюйте етапи, доки не закінчаться інгредієнти, але залиште десяток крекерів для прикраси. Подрібніть їх у крихту і змішайте із натертим шоколадом. Прикрасьте торт цією посипкою.

Залиште торт просочуватись у холодильнику на 1 годину.

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