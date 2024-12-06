Трамп призначив Девіда Сакса 'Крипто- та AI-царем'

Обраний президент США Дональд Трамп призначив колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса своїм головним радником з питань штучного інтелекту (AI) та криптовалют. Оголошення відбулося 6 грудня через соціальну платформу Трампа Truth Social, де він наголосив на важливості AI та криптовалют для забезпечення конкурентоспроможності США на світовій арені.

Основні завдання для Сакса

Трамп підкреслив, що роль Сакса буде ключовою для формування майбутнього технологій в США:

Регуляторна ясність для криптовалют: Сакс працюватиме над створенням чіткої законодавчої бази для криптовалютної індустрії, щоб забезпечити зростання та розвиток галузі.

Сакс працюватиме над створенням чіткої законодавчої бази для криптовалютної індустрії, щоб забезпечити зростання та розвиток галузі. Захист свободи слова: Він займатиметься питанням захисту онлайн-висловлювань від упередженості та цензури з боку великих технологічних компаній.

Він займатиметься питанням захисту онлайн-висловлювань від упередженості та цензури з боку великих технологічних компаній. Лідерство у науці та технологіях: Сакс очолить Президентську раду радників з науки та технологій, яка відповідатиме за розробку політик у сфері AI та інновацій.

Довідка про Девіда Сакса

Сакс має значний досвід у сфері технологій та бізнесу:

Технологічний новатор: Як ранній виконавчий директор PayPal, Сакс сприяв становленню однієї з найбільш впливових платіжних платформ у світі.

Як ранній виконавчий директор PayPal, Сакс сприяв становленню однієї з найбільш впливових платіжних платформ у світі. Успішний підприємець: Він заснував платформу Yammer, яку Microsoft придбала за $1,2 мільярда.

Він заснував платформу Yammer, яку Microsoft придбала за $1,2 мільярда. Інвестор: Сакс є співзасновником Craft Ventures — венчурної компанії, що підтримує інноваційні стартапи.

Сакс є співзасновником Craft Ventures — венчурної компанії, що підтримує інноваційні стартапи. Медіавплив: Він відомий як ведучий подкасту All In, присвяченого бізнесу.

Сакс є давнім прихильником Трампа та організував у 2023 році фондрайзинг для його кампанії, який зібрав $12 мільйонів.

Прокриптовалютні призначення Трампа

Трамп активно просував ідею зробити США "світовою крипто-столицею". Серед його ініціатив:

Пол Аткінс у SEC: Нещодавно Трамп призначив Поля Аткінса, який підтримує криптоіндустрію, головою Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), що може змінити курс агентства на підтримку галузі.

Нещодавно Трамп призначив Поля Аткінса, який підтримує криптоіндустрію, головою Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), що може змінити курс агентства на підтримку галузі. Консультативна роль Ілона Маска: Ще одним прихильником криптовалют, якого залучили до адміністрації, став Ілон Маск.

Реакція ринку

Після оголошення Трампа мемкоїн із іменем Сакса зріс у ціні на 16,000%, встановивши новий рекорд за кілька годин. Це відображає оптимізм крипторинку щодо прокриптовалютних призначень.

Призначення Девіда Сакса демонструє рішучість адміністрації Трампа у розвитку AI та криптовалют. Завдяки залученню успішних лідерів у сфері технологій, нова адміністрація прагне зміцнити позиції США як глобального лідера у цих трансформаційних секторах.

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