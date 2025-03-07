Трамп поставив на паузу мита проти Канади та Мексики: названі причини

Президент США Дональд Трамп підтримує тимчасове зупинення тарифів на деякі товари з Канади та Мексики. Міра спрямована на підтримку американських автовиробників та діє до 2 квітня, після чого тарифи будуть відновлені, повідомляє Fox Business.

Лідер США розповів про це в інтерв'ю ЗМІ. Зокрема він пояснив, чому схвалив чергове місячне відстрочення 25%-го мита на товари з Канади та Мексики.

"Я хотів певною мірою допомогти Мексиці та Канаді. Ми велика країна, і вони ведуть з нами багато бізнесу, тоді як з Канадою ми співпрацюємо набагато менше. І я хотів підтримати американських автовиробників до 2 квітня. Із 2 квітня все стане взаємним", – сказав Трамп.

За словами президента США, таке рішення було б справедливим для американських автовиробників і відповідає умовам USMCA (Угоди між США, Мексикою та Канадою), надаючи виробникам невеликий перепочинок.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що мита мали набути чинності цього тижня, але тепер їх продовжать до 2 квітня. У відповідь на це рішення американської влади Канада пообіцяла ввести тарифи у відповідь проти США.

"Глобалісти роками обирали Сполучені Штати, забираючи у нас гроші, а ми тепер повертаємо частину втраченого і ставимося до нашої країни справедливо", – казав Трамп.

Як зазначалося раніше, рішення запровадити тарифи проти торгових партнерів Америки було оголошено ще на початку вступу Дональда Трампа на пост президента. Також спусковою точкою послужили численні повідомлення про смертельні випадки від наркотичної речовини фентанілу, який, на думку президента, потрапляє до США з Китаю через постачання з Мексики та Канади.

Як раніше повідомляв Uaportal, верховного комісара Нової Зеландії у Великій Британії Філа Гоффа звільнили після його висловлювань про Дональда Трампа.

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