Трамп призупинив всю військову допомогу Україні - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Білому домі. США тимчасово зупинили постачання озброєнь, доки Трамп не переконається, що українське керівництво "добросовісно налаштоване на мир".

Обмеження стосуються всієї техніки, яка ще не прибула до України, зокрема вантажів, що знаходяться в дорозі або на транзитних складах у Польщі. Про це повідомляють Bloomberg із посиланням на чиновника Пентагона, CNN із посиланням на представника Білого дому.

Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету реалізувати цю "паузу". Наразі незрозуміло, якої саме частини військової допомоги торкається рішення.

На момент вступу на посаду у розпорядженні Трампа залишалося 3,85 мільярда доларів від попередньої адміністрації для військової підтримки України. Водночас існує ймовірність, що ці кошти можуть бути використані для поповнення американських арсеналів, які зазнали значного виснаження.

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Рішення Трампа не лише блокує нові постачання, а й ставить під загрозу виконання вже укладених контрактів. Це може торкнутися боєприпасів, керованих систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів. Якщо угоди буде скасовано, американським оборонним компаніям доведеться виплатити компенсацію за зірвані замовлення.

Представник Білого дому заявив, що Трамп прагне досягти миру та хоче бачити таку ж відданість з боку союзників. Саме тому адміністрація вирішила переглянути допомогу Україні, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту.

Нагадаємо, конфлікт у Білому домі розставив всі точки над "і".

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