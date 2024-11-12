Трамп виявив інтерес до двох пунктів Плану перемоги Зеленського - Financial Times

Британське видання Financial Times оприлюднило інформацію про зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, що відбулася у вересні 2024 року в Нью-Йорку. За даними видання, особливу увагу переможця президентських виборів США привернули два пункти українського Плану перемоги.

Перед презентацією плану українська сторона отримала рекомендації від європейських та американських союзників, включно з впливовими республіканцями, щодо формулювання пропозицій, які б сприяли подальшій співпраці з Києвом. Про це пише Financial Time.

Серед пунктів, що зацікавили Трампа, – пропозиція замінити частину американського військового контингенту в Європі українськими військами після завершення війни. Другий пункт, розроблений за участі сенатора-республіканця Ліндсі Грема, стосується спільного використання стратегічно важливих природних ресурсів України із західними партнерами.

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Паралельно український бізнес веде переговори з урядом щодо надання Трампу повноважень "інвестиційного скринінгу". Ця ініціатива, умовно названа "ABC – будь-хто, крім Китаю", передбачає можливість впливати на вибір бізнес-партнерів в Україні. Зокрема, пропонується переорієнтація телекомунікаційної галузі з китайських на американських постачальників.

Попри інтерес Трампа до окремих пунктів, західні союзники загалом стримано оцінили План перемоги, особливо щодо пропозицій про офіційне запрошення України до НАТО та надання сучасного озброєння.

Нагадаємо, Трамп планує посадити Україну та рф за стіл переговорів у перший день на посаді.

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