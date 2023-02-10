 Трансгендерний чоловік в Індії народив дитину (фото)

Трансгендерна пара Зія Павал та Захад зі штату Керала на півдні Індії стали батьками. Про це вони повідомили в соцмережах.

Новоспечені батьки в Інстаграмі опублікували фото, на якому зображена малесенька ручка немовляти та написали, що їхня дитина народилася 8 лютого зранку. Вона має вагу 2,920 кг.

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Зія Павал написала у соцмережах, що її партнер Захад народив, проте не вказала кого саме – хлопчика чи дівчинку. Вона також не сказала, яке ім'я вони обрали для немовляти.

Однак трохи згодом вона показала відео, як Захад готувався до пологів. На цих кадрах можна побачити новонароджену дитину, точніше його ніжку.

У коментарі BBC Зія Павал сказала, що Захід після пологів почувається добре, так само почуває себе й маля.

За її словами, дитина народилася через кесарів розтин у лікарні Державного медичного коледжу, тому що на момент пологів у Захада був високий рівень цукру в організмі.

Довідково: 21-річна Зія Павал та її партнер 23-річний Захад живуть у південному індійському штаті Керала. Вони саме перебували у процесі зміни статі, коли вирішили стати батьками. На період вагітності Захад перестав пити гормони, щоб безпечно виносити дитину.

Захад, який називає себе тільки за іменем, при народженні був жінкою, а тепер ідентифікує себе як чоловік. Зія ж навпаки, народилася чоловіком, проте зараз ідентифікує себе як жінку.

Зія та Захад кажуть, що їхній досвід може бути рідкісним в Індії, бо "наскільки нам відомо, ніхто ще не називав себе біологічним батьком у спільноті трансгендерів". Повідомляється, що міністр охорони здоров'я штату Керала Віна Джордж привітала трансгендерних партнерів з народженням дитини та висловила бажання зустрітися з ними особисто.

Нагадаємо, минулого року у жовтні мамою стала відома українська тенісистка Еліна Світоліна. У неї народилася дівчинка.

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