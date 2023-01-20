Травмування через ожеледицю: юрист дав поради, як отримати компенсацію за падіння

Узимку доводиться під час ожеледиці пересуватися вулицями повільно й без поспіху, обирати взуття з неслизькою підошвою. Проте й це може не вберегти вас від падінь та травмувань.

Якщо не втримали рівному та падаєте на слизькій дорозі, то робіть це правильно. Як правильно падати взимку ми писали тут.

У разі, якщо ж ви все ж травмувалися під час ожеледиці, то можете отримати компенсацію за лікування. Як це зробити, розповіла юристка Ірина Браславець у коментарі Фактам ICTV.

Спеціалістка зауважила, що місцеві органи влади мають дбати за розчищення доріг та тротуарів від снігу та ожеледі. Це стосується територій загального користування, парків, скверів, майданів, площ, бульварів, проспектів, вулиць, доріг тощо.

Зокрема, комунальники зобов’язані своєчасно очищати від снігу та льоду тротуари, доріжки, посипати їх інертними матеріалами чи піщано-сольовою сумішшю.

Тож, якщо ви впали та травмувалися через заледенілий та необроблений тротуар, то одразу викликайте поліцію, працівники якої мають скласти протокол про травмування (отримання тілесних ушкоджень). Потім потрібно звернутися до медичного закладу та зафіксувати отримання травм.

Юристка зауважила: "Потім у позасудовому порядку питання вирішується шляхом звернення до організації, яка займається обслуговуванням будинку чи території, або до органів місцевого самоврядування – в тому разі, якщо комунальники не зробили свою роботу. Найголовніше у випадках відшкодування – це довести вину фізичної або юридичної особи, внаслідок дій або бездіяльності яких людина отримала травму".

Ірина Браславець порадила сформулювати претензію до комунальних служб та направити її рекомендованим листом на адресу тієї організації, яка відповідальна за експлуатацію ділянки, де відбулося травмування. Не забудьте вказати дату, до якого числа ви розраховуєте отримати компенсацію та вкладіть у конверт копії документів, що підтверджують нещасний випадок.

"У позасудовому порядку ці спори на практиці рідко коли вирішуються. А в суд люди не звертаються і не проходять цю всю процедуру з однієї простої причини – судова перспектива довготривала та фінансово затратна у разі залучення адвокатів", – додала юристка.

За її словами, ви можете отримати компенсацію не лише за лікування, а й за моральну шкоду. Також – компенсувати зіпсований під час падіння одяг чи взуття.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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