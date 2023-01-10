Лікар дав поради, як правильно падати під час ожеледиці, щоб не отримати серйозних травм

Синоптики попередили, що кілька діб в Україні утримається ожеледиця – є ймовірність, що тротуари та дороги перетворяться на ковзанку. Це може спричинити не лише падіння, а й травмування пішоходів.

Ортопед-травматолог травмпункту Рівненської ЦМЛ Григорій Гончарук зауважив, якщо вам під час ожеледиці необхідно вийти на вулицю, то подбайте про неслизьке взуття, а ще краще надягніть на ноги льодоступи. Проте і це на 100 % не врятує вас від можливого падіння, тож лікар дав кілька порад, як краще падати.

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По обмерзлому тротуару краще пересуватися невеликими кроками, наступаючи на всю підошву. Оминайте місця, які не оброблені протиожеледними засобами. Також обережно ступайте по снігу – під ним може бути крига.

Коли ступаєте по слизькій дорозі, намагайтеся розслабити ноги та трохи зігнути їх у колінах, ніби ви катаєтесь на ковзанах. Фахівець не радить тримати руки в кишенях, вони повинні бути вільними, щоб можна було зловити рівновагу або вхопитися за щось, щоб уникнути падіння. Також на руки можна спертися у разі падіння, однак пам'ятайте, що їх потрібно зігнути в ліктях, оскільки падіння всією своєю вагою прямо витягнуті руки може закінчитися переломом.

Якщо ж ви послизнулися, намагайтеся одразу присісти, аби знизити висоту падіння. Уникайте падіння на спину – це може призвести до серйозних травм голови та хребта. Якщо відчуваєте, що падаєте горілиць, то постарайтеся згрупуватися, підтягнувши коліна до живота і притиснувши підборіддя до грудей.

При падінні на бік, то підверніть руку під себе, щоб удар прийшовся на верхню частину передпліччя – це амортизує удар.

У разі падіння вперед, постарайтеся згрупуватися, підігнути одну з рук так, щоб впасти на плече та перевернутися на бік.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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