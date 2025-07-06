Третій приліт за тиждень: РФ атакувала дроном ТЦК і СП у Кременчуці, спалахнула пожежа, пошкоджена багатоповерхівка (відео)
У неділю, 6 липня, близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук Полтавської області.
Про це заявили у Сухопутних військах ЗСУ.
"Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – ред.), а також у житловий будинок поруч", – йдеться у повідомленні.
Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби.
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Раніше 6 липня Повітряні сили ЗС України попередили про ударні БпЛА, які наближаються до Кременчука зі сходу та заходу. Згодом у місті пролунали вибухи.
Т.в.о. начальника ОВА Володимир Когут повідомив, що унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район Полтавської області 6 липня виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
Раніше ми розповідали, що РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну.
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