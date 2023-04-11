'Три години пекельного бою': прикордонники відбили штурм окупантів у Бахмуті (відео)

Українські прикордонники продовжують героїчно тримати оборону Бахмута на Донеччині. Зокрема, шестеро прикордонників Луганського загону упродовж трьох годин стримували наступ окупантів.

Захисникам України вдалося утримати позиції та відбити атаки ворога. Про це повідомили у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

"Бахмут. Три години пекельного бою з переважаючими силами ворога. Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що через небезпеку повного оточення прикордонників, на допомогу була направлена група вогневої підтримки.

"Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони", – додали у відомстві.

На відео можна побачити, як прикордонники відбивають ворожу атаку з різної зброї. Точний час та місце бою не повідомляється з міркувань безпеки.

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