Три роки підтримки: Польща підрахувала, скільки витратила на допомогу Україні

Польща підрахувала витрати на підтримку України та українських біженців за три роки повномасштабної війни. Країна надала Україні військової допомоги на суму 3,23 млрд євро, що еквівалентно понад 14 млрд злотих або 142 млрд грн.

Про це повідомляє польське видання Money.pl. За обсягами поставок зброї Польща займає сьоме місце серед інших країн, а за рівнем гуманітарної підтримки – десяте, виділивши 0,5 млрд євро. Загалом вартість усієї допомоги, яку Варшава надала Україні, оцінюється у 5 млрд євро.

Згідно з офіційними даними, Польща очолює список країн, що надають допомогу Україні, якщо враховувати витрати у співвідношенні до ВВП. Загальний обсяг підтримки, спрямованої на Україну, склав 4,91% польського ВВП, з яких 4,2% витрачено на допомогу біженцям, а безпосередньо на підтримку України – лише 0,71%.

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"Оцінити витрати Польщі на війну в Україні вкрай складно", – зазначив Анджей Кубісяк, заступник директора Польського економічного інституту (PIE).

Експерти PIE наголошують, що військовий конфлікт та скорочення енергопостачання з Росії призвели до стрімкого зростання цін на енергоресурси, що спричинило нестабільність на європейському ринку.

Водночас, попри значні витрати, присутність українських біженців позитивно вплинула на економіку Польщі. Високий рівень працевлаштування українців сприяв зростанню ВВП країни на 0,7-1,1%, а в довгостроковій перспективі цей показник може досягти 0,9-1,35%.

Крім того, українці, які працюють у Польщі, сплачують суттєві податки: у 2022 році ця сума склала 10,1-13,7 млрд злотих (102,5-139 млрд грн), а у 2023-му – вже 14,7-19,9 млрд злотих. Варто зазначити, що ці надходження перевищили державні витрати на допомогу біженцям, які у 2023 році становили 5 млрд злотих.

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