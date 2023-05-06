Три камені-захисники, які відлякають зле око та допоможуть уникнути нещастя

Від лихого ока, злих людей, негативної енергії та ревнощів допоможуть захиститися певні енергетичні камені. Вони мають магічні здібності та сильну енергетику.

Видання Sante Plus пропонує три потужні камені, які можна використовувати для відведення нещастя. Йдеться про тигрове око, турмалін та цитрин.

Читайте також: Захистить від злого ока та вбереже від бід: як використати освячену сіль

1. Тигрове око

Які камені захищають від порчі та лихого ока

Тигрове око – потужний щит від пристріту. Щоб уникнути нещастя і захистити себе, ви можете вибрати кулон з тигровим оком, який будете носити щодня.

2. Турмалін

Які камені захищають від порчі та лихого ока - Значення енергетичних каменів

Турмалін є каменем-захисником, який відлякує пристріт. Цей камінь відомий своїми заспокійливими властивостями, допомагає впорядковувати думки та регулювати емоції.

3. Цитрин

Які камені захищають від порчі та лихого ока - Значення енергетичних каменів

Цитрин приносить радість у повсякденне життя і перешкоджає виникненню негативних подій. Цей мінерал є одним із найпотужніших засобів для захисту від прокляття та заспокоєння духу.

Читайте також: Що не можна робити, якщо в хаті маленькі діти

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!