Три зайвих інгредієнти у котлетах, які зіпсують смак

Що не можна додавати у фарш в котлети та чому

Існує безліч рецептів приготування котлет, і всі вони відрізняють один від одного. Зокрема інгредієнтами або способом приготування.

Проте уже звичний рецепт котлет можна вдосконалити, або ж зіпсувати деякими продуктами. Аби такого не сталося, пропонуємо три безнадійних продукти, які будуть зайвими у фарші, та зіпсують смак котлет.

Читайте також: Три незвичайні продукти, які можна додати в котлети, щоб вони вийшли неймовірно смачними

Якщо ви хоча б один раз посмажите котлети без цих трьох інгредієнтів, то вже більше не захочете їх використовувати. Оскільки страва вийде соковитою та набагато кращою за смаковими якостями.

1. Молоко та батон. Багато хазяйок звикли замочити у молоці батон, щоб потім додати його у фарш для м'якості, соковитості та збільшення у кількості. Утім, професійні кухарі переконані, молоко робить м'ясо більш твердим, тому для соковитих котлет сухуватий батон треба замочувати у воді.

2. Яйця. Якщо ви готуєте котлети, то забудьте про яйця. При приготування білок буде згортатися, а котлети стануть жорсткими.

3. Часник. Цей простий продукт не додасть фаршу соковитості, як цибуля. Проте ви отримаєте абсолютно зворотний ефект. Часник дає специфічний запах, тому це стане помилкою при смаженні котлет.

Раніше UAportal зібрав три способи, які допоможуть впоратися проблемою неприємного запаху в холодильнику.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!