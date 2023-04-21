Три способи використовувати зубну пасту не за призначенням, але з користю: несподівані лайфхаки

UAportal підготував статтю про незвичайні способи використання зубної пасти, які виходять за межі стандартної процедури чищення зубів. Зубна паста має безліч практичних застосувань, які можуть допомогти спростити та покращити повсякденні завдання.

Видалення плям з одягу

Зубна паста – чудовий засіб для видалення плям з одягу. Нанесіть зубну пасту безпосередньо на пляму, а потім використовуйте мокру тканину, щоб втерти пасту в одяг. Залиште зубну пасту кілька хвилин, потім змийте водою.

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Повторюйте процес доти, доки пляма не зникне. Зубна паста може видалити різні плями, включаючи плями від кави, чаю та вина.

Зубна паста також може допомогти видалити потертості зі шкіряного взуття. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на місце потертості та акуратно потріть м'якою тканиною. Витріть зубну пасту вологою тканиною і дайте взуттю висохнути.

Чистіть предмети домашнього вжитку

Зубна паста може бути ефективним засобом для чищення багатьох предметів домашнього вжитку. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на м'яку тканину та використовуйте її для чищення столового срібла, ювелірних виробів та навіть клавіш піаніно. Абразивна текстура зубної пасти допоможе видалити бруд та наліт з цих поверхонь.

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Зубна паста також допоможе у прибиранні ванної кімнати. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на вологу губку та використовуйте її для чищення раковини, ванни та унітазу. М'ятно-свіжий аромат зубної пасти зробить вашу ванну кімнату чистою та свіжою.

Заспокоюйте укуси комах

Зубна паста також може допомогти зняти подразнення та свербіж від укусів комах. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на уражену ділянку та залиште на кілька хвилин. Охолодний ефект пасти допоможе зменшити набряк та свербіж.

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