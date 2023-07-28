Три запахи, які приваблюють кошенят і змушують їх ходити у лоток

Як навчити кошеня ходити на лоток - які запахи люблять коти

Коти мають чудовий нюх, а деякі запахи їх можуть особливо приваблювати. Часто це є причиною того, що пухнастик не користується лотком.

Видання Sante Plus зауважило, що спочатку потрібно виключити будь-які медичні причини, звернувшись до ветеринара. Це може пояснити відмову кішки використовувати лоток для природніх потреб.

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Які запахи приваблюють кошенят і змушують їх ходити на лоток

1. Відбілювач. Виявляється, що коти обожнюють цей запах. Очистіть лоток відбілювачем, розведеним у воді, потім промийте. У лотку залишиться його легкий запах, який приваблюватиме домашнього улюбленця.

Повторюйте ці дії час від часу, поки ваша кішка не зрозуміє, що це ідеальне місце для занять. Як тільки ваша кішка звикне до лотка завдяки цьому трюку, можете не використовувати надалі.

Хоча запах відбілювача приваблює кішок, майте на увазі, що він дуже токсичний для цих кішок. Якщо ви хочете використовувати його для очищення лотка, не можна виливати його в підстилку. Декілька крапель можуть отруїти тварину і мати серйозні наслідки для її здоров'я.

2. Ефірні олії. Нюх кішок набагато сильніший, ніж у людей. При цьому ефірна олія жимолості особливо приваблює кішок, але вона може бути і токсичною для ваших тварин. У жодному разі не можна пухнастику ковтати її.

3. Котяча м'ята. Коти люблять котячу м'яту. Вони по-різному реагують на цю рослину. Сміливо додавайте в лоток невелику кількість сушеної котячої м'яти, і ваше кошеня почне ним користувати без проблем.

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