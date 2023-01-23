Три знаки зодіаку будуть нещасними в лютому: варто чекати зради

Лютий може бути складним для певних знаків зодіаку. Вони хочуть якомога швидше закінчити місяць, який ще не розпочався, через транзит Сатурна у Водолії.

За словами астрологів, до неприємностей варто готуватися представникам трьох знаків зодіаку. З цим космічним рухом вони можуть пережити неприємні хвилини і зіткнутися зі зрадою.

Близнюки

Близнюків чекає досить складний період з транзитом Сатурна у Водолії. Їм буде важко відпустити і прийняти певні зміни у своєму житті. Також Близнюки будуть почуватися спустошеними через несподівану зраду. Вони захищатимуться і почуватимуться самотніми.

Це матиме досить великий вплив на їх психічне здоров’я, і їм може знадобитися перерва. Природно, вони звернуться до близьких друзів, які могли б допомогти їм пережити цей важкий час. На їхнє щастя, наприкінці лютого у них може відбутися важлива зустріч, яка змінить їх життя. За допомогою цієї людини Близнюки можуть мати чудові стосунки.

Скорпіон

Цього лютого Скорпіони будуть наполегливо працювати, щоб стати кращою версією себе. Вони будуть намагатися проявити доброзичливість, але їх зусилля будуть марними. Можуть виникнути конфлікти з близькими людьми.

Уродженцям цього знака рекомендується не піддаватися емоціям і намагатися досить раціонально впоратися з цією конфліктною ситуацією. Цей період дозволить Скорпіонам зміцнитися і змужніти після неприємного досвіду.

Рак

Раки будуть відчувати себе дуже втомленими під час транзиту Сатурна у Водолії. Лютий може бути дуже напруженим емоційно, і вони можуть бути більш агресивними та дратівливими, ніж зазвичай. Раки повинні навчитися керувати своїми емоціями, щоб вони не дозволяли їм взяти верх.

Крім того, вони можуть злитися на когось із близьких через свою надзвичайну чутливість, що не подобається оточуючим. Раки повинні скористатися можливістю, щоб знову зосередитися на собі і замість цього подумати про свої життєві цілі. Вони також можуть розслабитися та відпочити за відсутності соціальних взаємодій.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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