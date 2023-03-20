Три знаки зодіаку серед чоловіків найбільше схильні до зрад: вони шукають розваг на стороні

Вірність є запорукою міцного союзу, в якому партнери довірятимуть один одному і почуватимуться по-справжньому щасливими. Однак не всі чоловіки поділяють такі погляди на стосунки – дехто може шукати розваг на cтороні.

За словами астрологів, найбільше схильні до зрад Тельці, Діви та Козероги. Кожен з них має свою "причину".

Телець

Уродженці цього знаку зодіаку перебувають у постійному пошуку ідеальної супутниці. Вони вступають у стосунки, думаючи, що це саме та жінка, яку шукали, але так само швидко розчаровуються. Тельці можуть зраджувати без докорів сумління – вони не прив'язуються емоційно до людей, які поряд з ними.

Діва

Діви – справжні перфекціоністи, у яких все має бути найкраще. І якщо їхня жінка не відповідає ідеалу, то вони відразу ж кинуться на пошуки нової обраниці. Уродженці знаку хочуть, щоб їхня друга половинка була розумною, красивою, ретельно стежила за домашнім господарством, любила всіх їхніх друзів і ніколи не сперечалася.

Козеріг

Уродженці цього знаку зодіаку можуть піти на зраду, якщо їхня друга половинка до них холодна і не проявляє належної уваги. Головна проблема Козерогів у тому, що вони не вміють відкрито говорити про свої почуття. І натомість, щоб шукати шляхи вирішення конфліктів, шукають розваг на стороні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.