Багато хто мріє знайти роботу, яка б приносила бажаний рівень доходу і була в задоволення. Однак не всім вдається реалізувати це прагнення.

За словами астрологів, найближчим часом шанс змінити своє життя та знайти ідеальну роботу отримають три уродженці зодіакального кола. Ось що на них чекає.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку відчують приплив зусиль і зрозуміють, що готові підкорювати нові висоти. Такі зміни будуть пов'язані з тим, що Марс завершить свій ретроградний рух. Овни будуть впевнені у собі і зрозуміють, що живуть не тим життям, про яке завжди мріяли. Вони кинуться шукати нову роботу і проходитимуть багато співбесід. Зірки обіцяють, що все вийде, але треба дослухатися своєї інтуїції.

Близнюки

Близнюки отримають дуже привабливу пропозицію по роботі, і хоча багато сумніватимуться, ризикнути варто. Уродженцям знаку доведеться вчитися новому, багато часу проводити у відрядженнях, проходити курси підвищення кваліфікації, але результат потішить. Близнюки обіймуть керівну посаду і з ентузіазмом почнуть керувати всіма процесами. Їм вдасться реалізувати все задумане, і прибутки порадують.

Скорпіон

Скорпіони зрозуміють, що рівень доходу їх не влаштовує. Вони багато працювали, затримувалися допізна, але їхніх старань ніхто не оцінив. З одного боку, це викликає розчарування, з іншого – стане поштовхом до того, щоб змінити життя. Скорпіони займуться пошуком нової роботи, і у них все вийде. На новому місці і зарплата буде вищою, і колектив дружний, і перспективи кар'єрного зростання з'являться.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.