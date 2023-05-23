Трійця-2023: які трави потрібно святити і навіщо

Трійцю- 2023 православні святкуватимуть 4 червня, а католики – 28 травня. Це свято присвячене зішестю Святого Духа на апостолів, які після цього заговорили мовами, яких не знали та стали проповідувати по всьому світу.

Крім того на Трійцю люди прощаються з весною та зустрічають літо. Основною традицією на це свято є освячення трав. Яких саме та навіщо розповість UaPortal.

Навіщо прикрашати будинок зеленню на Трійцю ?

Згідно із віруваннями, зелень відганяє від помешкання злих духів, а також вона є символом безсмертя.

Крім того, вважають, що ця традиція походить від Старозавітної церкви, коли будинки прикрашали зеленню на П'ятидесятницю.

Яку саме зелень святять

Люди вірили, що саме на Трійцю лікарські трави набували особливої сили. Перед тим, як принести зелень до будинку, її святять у церкві, а потім зберігають до наступного року. Зазвичай на Трійцю святять полин, чебрець, пижмо, м'яту, мелісу, волошки і аїр.

Полин

Цією травою захищали будинок від злих духів. Також нею обкурювали дім перед новосіллям. Крім того, є повір’я, що якщо подивитись на вогонь крізь пучок родину – рік буде вдалим.

Любисток

Оберігає від злих сил, чаклунства та пристріту. Крім того, вірять, що ця трава добре впливає на дітей: якщо купати їх у відварі любистку, вони будуть здоровими та добре спатимуть. Також, в давнину, мами клали донькам у ліжко любисток, щоб вони знайшли своє щастя.

Аїр (лепеха)

Його стебла розкладали по підлозі усього будинку. Аїр притягує у будинок добро, удачу та захишає від поганого.

Пижмо

Відганяє зло від помешкання та людей, які бажають господарям будинку поганого.

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Чебрець

Притягує мир та кохання. Жінки використовували його для привертання коханого, народження здорової дитини та злагоди у сім’ї. Також, його зашивали у подушку, бо вірили, що чебрець відганяє кошмари.

Чебрецем обкурювали худобу, захищаючи від пристріту.

М'ята і меліса

Захищає від злих духів та ворогів, покращує сон, притягує у будинок мир та затишок.

Волошка

Оберігає від злих сил. Дівчата носили її з собою, щоб привернути увагу судженого.

Нагадаємо, ми вже писали про Зелені свята- 2023: коли святкуємо, традиції та заборони цього свята.

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