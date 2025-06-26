Трудові будні Європи й України: де люди проводять більше часу на роботі

У кожній державі існують свої законодавчі обмеження щодо тривалості робочого часу. Найменше часу на роботі проводять громадяни Нідерландів, тоді як мешканці країн Східної Європи працюють найбільше.

Деякі країни нині тестують нові формати, зокрема скорочений робочий тиждень, адже наукові дослідження доводять його позитивний вплив на добробут і продуктивність працівників. Про це повідомляє 24 Канал.

В Україні чинне трудове законодавство передбачає стандартну тривалість робочого тижня – до 40 годин. Це зазвичай означає по 8 годин щодня при п’ятиденному робочому графіку. Роботодавець не має права змушувати працівника працювати понад встановлену норму.

Водночас, під час дії воєнного стану для підприємств, що належать до критичної інфраструктури, дозволено збільшення робочого часу до 60 годин на тиждень. Однак це не є обов’язковим і впроваджується виключно за рішенням самого роботодавця.

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Норма в 40 годин на тиждень закріплена не лише в Україні – аналогічна тривалість робочого часу діє в Чехії, Греції, Болгарії, Угорщині, Румунії, Німеччині та багатьох інших європейських країнах, включно з Польщею. До того ж, з 30 червня Польща запустить пілотний проєкт, який дозволить окремим компаніям перейти на коротший робочий тиждень.

Водночас є країни, де встановлена тривалість тижня менша, і де роботодавці добровільно ще більше скорочують робочий час.

До прикладу, у Нідерландах офіційний тиждень складає 38 годин, однак фактично люди працюють значно менше – в середньому лише 29,8 години на тиждень. Це найнижчий показник у світі.

У Данії стандарт – 37 годин, а у Франції – 35 годин на тиждень.

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