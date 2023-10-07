ЦАХАЛ атакував Сектор Гази протибункерними ракетами (відео)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів протибункерними ракетами по двох висотних вежах у Секторі Гази. В результаті чого було знищено "Палестинську вежу" в центрі Гази.

Про це повідомило видання The Times of Israel. Зазначили, що за повідомленням ЦАХАЛу, ісламські бойовики використовували ці вежі для розміщення активів ХАМАС.

"Терористична організація ХАМАС навмисно розміщує свої військові засоби в центрі цивільного населення в Секторі Газа", — сказали в ЦАХАЛі.

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В ізраїльській армії наголосили, що ЦАХАЛ завчасно попередив мешканців будівель про атаку та попросив їх евакуюватися.

Крім цього, ЦАХАЛ підтвердив, що ізраїльські військові увійшли до всіх населених пунктів, про захоплення яких повідомляли бойовики ХАМАС вранці 7 жовтня. Наразі там точаться бої.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики з Сектору Гази випустили по території Ізраїлю понад дві тисячі ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Також ХАМАС зміг проникнути на територію Ізраїлю. У деяких містах точилися вуличні бої з терористами.

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