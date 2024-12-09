ЦАХАЛ та армія США зайшли на територію Сирії після втечі Асада до РФ

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати завдали авіаударів по об’єктах "Ісламської держави" (ІДІЛ) у Сирії, щоб запобігти відновленню терористичної загрози після краху режиму Башара Асада.

Під час звернення в Білому домі Байден назвав падіння сирійського уряду "актом справедливості" та висловив надію на демократичне майбутнє Сирії. Водночас він попередив про можливі ризики. Про це пише The New York Times.

"ІДІЛ спробує скористатися вакуумом влади, але ми цього не допустимо", — заявив він, підтвердивши десятки авіаударів по бойовиках ІДІЛ із використанням літаків B-52, F-15 та A-10.

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Центральне командування США повідомило про понад 75 уражених цілей, серед яких табори та склади зброї терористів. Оцінка втрат триває, жертв серед цивільних наразі не виявлено.

За даними The New York Times, ізраїльські війська вперше з 1973 року перетнули демілітаризовану зону та зайняли стратегічні позиції на сирійській території.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що такі дії спрямовані на забезпечення безпеки країни. Військові Ізраїлю отримали наказ захопити буферну зону, щоб жодна ворожа сила не закріпилася на кордоні.

Ізраїльська авіація також знищила сирійські склади зброї, зокрема хімічної, та системи ППО російського виробництва. У п'яти сирійських селах у буферній зоні запровадили комендантську годину.

Ізраїль контролює значну частину Голанських висот, захоплених під час війни 1967 року та анексованих у 1981-му. Більшість країн вважають цю територію окупованою, хоча США визнали її частиною Ізраїлю у 2019 році.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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