Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні переписали: що чекає покупців на початку 2025 року

В Україні в багатьох великих містах власники 1-кімнатних квартир оновили їхні ціни, що призвело як до подорожчання, так і до зниження вартості. За останні 6 місяців найбільше подорожчали квартири в Житомирі – на 8%, до середніх 43 000 доларів.

Водночас найбільше здешевлення спостерігалося у Сумах – на 9%, де середня ціна становить 20 000 доларів. Загалом, як зазначає Oboz, 1-кімнатні квартири подорожчали в межах від 1 до 9%.

Крім Житомира, вартість таких квартир зросла в:

Ужгороді – на 7%;

Львові, Рівному, Чернігові, Черкасах – на 3%;

Хмельницькому – на 1%.

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Зниження вартості 1-кімнатних квартир коливалося від 1% до 9%. Найбільше здешевлення (окрім Сум) було зафіксовано:

у Дніпрі – на 6%;

в Запоріжжі – на 5%.

Водночас у ряді міст ціни на "однокімнатки" залишилися без змін. Це стосується таких міст, як:

Київ;

Луцьк;

Івано-Франківськ;

Чернівці;

Вінниця;

Одеса;

Миколаїв;

Кропивницький;

Херсон.

Ціни на 1-кімнатні квартири на вторинному ринку в Україні коливаються від 18 000 до 64 000 доларів. Найдешевші варіанти можна знайти в Херсоні та Запоріжжі – середня ціна становить 18 000 доларів. Серед інших міст з доступними цінами:

Харків, Суми – 20 000 доларів;

Миколаїв – 21 000 доларів.

Найдорожчі квартири можна придбати у Львові, де середня ціна складає 64 000 доларів. Також високі ціни спостерігаються в Києві та Ужгороді, де вони становлять 60 000 доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві суттєво змінилася вартість нерухомості.

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