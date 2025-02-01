Ціни на 'борщовий набір' знову злетіли: що змінилося на полицях супермаркетів

В Україні ціни на "борщовий набір" значно зросли: морква тепер коштує близько 40 грн за кг, капуста варіюється від 40 до 60 грн за кг, а картопля – до 60 грн і більше в супермаркетах.

Погіршення якості продукції та зростання цін змушують покупців переходити на інші продукти, такі як крупи та макарони, або вирощувати овочі самостійно. Про це в своїй статті пише Лариса Гук, експерт з сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА".

Найбільше подорожчали:

морква – в середньому 40 грн за кг у супермаркетах;

картопля – від 27 до 60 грн за кг у магазинах (ціни на ринках залишаються більш стабільними: 30-45 грн за кг);

капуста – 40 грн за кг за звичайну, 60 грн за молоду;

буряк – 20 грн за кг;

цибуля – 14-15 грн за кг.

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Ціни можуть піднятися ще на 15% до весни через додаткові витрати на зберігання. Аграрні чиновники зазначають, що немає підстав для зниження вартості продуктів, тому підвищення цін є неминучим.

Причини зростання вартості та погіршення якості:

наслідки спеки 2023 року: високі температури влітку негативно вплинули на врожай багатьох овочів, зокрема картоплі та моркви;

високі температури влітку негативно вплинули на врожай багатьох овочів, зокрема картоплі та моркви; логістичні витрати: зростання витрат на зберігання та транспортування сприяє підвищенню цін;

зростання витрат на зберігання та транспортування сприяє підвищенню цін; структурні проблеми в сільському господарстві: відсутність достатньої підтримки фермерів з боку держави та обмежена доступність кредитів створюють труднощі для сектору.

Через високі ціни та погану якість овочів багато споживачів змушені переглядати свої харчові звички. Очікується кілька основних тенденцій:

зростання попиту на крупи та макарони: оскільки ці продукти мають стабільніші ціни, люди все частіше додають їх до свого раціону, замінюючи овочі;

оскільки ці продукти мають стабільніші ціни, люди все частіше додають їх до свого раціону, замінюючи овочі; повернення до самостійного вирощування овочів: все більше людей вирощують продукцію в своїх домогосподарствах, навіть у міських умовах;

все більше людей вирощують продукцію в своїх домогосподарствах, навіть у міських умовах; розвиток інфраструктури зберігання: рітейл активно будує овочесховища, а держава обіцяє допомогти з фінансуванням. Хоча ситуація може покращитися в майбутньому, наразі споживачі залишатимуться в складних умовах.

Нагадаємо, вартість популярного в Україні овоча злетіла у 2,5 раза.

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