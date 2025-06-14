Ціни на черешню в Україні досягли 10-річного рекорду: скільки тепер коштує та чому так дорого

У столиці цього року ціни на черешню шокували містян – за один кілограм продавці просять від 300 до 650 гривень.Такий рівень вартості став рекордним за останні десять років.

Причини подорожчання криються як у внутрішніх, так і в зовнішніх чинниках. Про це пише UAportal з посиланням на "Главком".

Основною причиною стало несприятлива весняна погодне – у травні холод та рясні дощі призвели до втрати до 50% урожаю черешні в Україні. Подібна ситуація склалася і в основних країнах-постачальниках, таких як Туреччина, Польща, Угорщина, Молдова й Румунія, де весняні заморозки суттєво зменшили обсяги збору плодів.

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Ще одним вагомим фактором стало те, що частина черешневих садів на півдні України опинилася на тимчасово окупованих територіях, що додатково скоротило загальну пропозицію української черешні на ринку.

Проблеми виникли і з імпортом: хоча, зокрема, урожай черешні в Узбекистані не постраждав від погодних умов, вартість її доставки зросла. Це пов’язано зі зміною логістичних шляхів, адже транспортування через територію Росії зараз недоступне.

У середині травня на ринку була виключно привізна черешня, вартість якої сягала 1500 гривень за кілограм. Зараз ціни знизилися, але залишаються на аномально високому рівні. Для порівняння: наприкінці травня минулого року кілограм коштував 135 гривень, у 2020 році – 60 гривень, а в 2016-му – лише 25 гривень.

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