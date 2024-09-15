Ціни на ці популярні продукти злетять: прогноз Мінагрополітики

За даними Мінагрополітики, ціни на молочні продукти в Україні продовжать зростати. Причиною цього стала посуха, яка негативно вплинула на врожай кормових культур.

Як наслідок, скоротилося виробництво молока, а це, своєю чергою, призвело до підвищення цін. "Спека вплинула на кормові культури. Це вже відчувається за ціною на молоко. Там є здорожчання, є зменшення виробництва", – зазначив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

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Ситуація з м'ясом та яйцями

На відміну від молочних продуктів, ціни на м'ясо птиці, свинину та яйця поки що залишаються стабільними. Проте, за словами Висоцького, суттєвого зниження цін також не очікується.

Ціни на продукти в Україні. Джерело: ukrstat.gov.ua Ціни на продукти в Україні. Джерело: ukrstat.gov.ua

"В цілому воно не падає. І скоріше за все буде триматися на рівні в середньому попереднього року плюс-мінус. Попередній прогноз показує, що суттєвих змін не буде", - зауважив чиновник.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, що за підсумками серпня 2024 року річна інфляція в Україні зросла до 7,5%. Найбільше подорожчали овочі - їхня вартість зросла на 36%. Зростання цін на молочні продукти ще більше посилить інфляційні процеси в країні.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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