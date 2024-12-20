Ціни на квартири підскочили на 30%: де спостерігаються найбільші стрибки

У деяких обласних центрах спостерігається значне підвищення вартості квартир. 2024 рік показав тенденцію до подорожчання житла в Україні, зокрема в центральних і західних регіонах.

Це пов'язано з частковим відновленням економіки та відстанню від зон активних бойових дій. Це зазначено в дайджесті від OLX Нерухомість.

Де ціни на квартири зросли найбільше

У цьому році значне подорожчання спостерігалося на заході України. У той же час обласні центри, що постійно піддаються обстрілам росіян і знаходяться близько до лінії фронту, показали протилежні результати. Лідером за вартістю житла є Київ, за ним йдуть Львів та Ужгород. Цей тренд розпочався після 24 лютого 2022 року і продовжується досі.

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"Найбільше подорожчали 1-, 2- та 3-кімнатні квартири в Рівному. Також значне зростання цін спостерігалося в Луцьку та Житомирі – від 7% до 29%. Це обумовлено відносною безпекою цих регіонів та попитом з боку внутрішньо переміщених осіб", – зазначено в дослідженні.

Рейтинг міст за збільшенням вартості 1-кімнатної квартири в доларах протягом 2024 року виглядає так:

Луцьк (+29%);

Івано-Франківськ (+29%);

Рівне (+19%);

Львів (+17%);

Вінниця (+16%);

Житомир (+11%).

У Києві, Одесі, Хмельницькому та Миколаєві ціни залишилися на рівні 2023 року. Натомість значне зниження спостерігалося в Херсоні (-21%), Запоріжжі (-16%), Харкові (-14%) та Дніпрі (-13%). Що стосується двокімнатних квартир, то лідерами за темпами зростання стали Рівне та Луцьк з підвищенням вартості на 22% та 20% відповідно.

"Також відчутне подорожчання зафіксовано в Ужгороді (+17%), Івано-Франківську (+13%), Вінниці (+12%) та Житомирі (+11%). У Києві вартість 2-кімнатної квартири залишилася найвищою в Україні, зростаючи на 2% за рік. У Львові ціна підвищилася на 6%", — зазначили дослідники.

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