Ціни на популярний сезонний продукт серед українців впали на 40%: скільки тепер коштує

Ціни на картоплю, яку так люблять українці, приємно тішать покупців у магазинах, оскільки за останній місяць відбулося зниження вартості всіх видів цього овоча. У червні середня ціна на картоплю становила 36,39 гривень за кілограм, а станом на 6 липня українці можуть придбати цей популярний овоч вже за 30,90 гривень.

Ціна на молоду картоплю знизилась майже вдвічі: якщо в червні вона коштувала близько 50 гривень за кілограм, то в липні середня вартість цього овоча складає 28,37 гривень, порівняно з 47,99 гривнями місяць тому. Про це пише UAportal з посиланням на дані сайту "Мінфін".

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Рожева картопля подешевшала цього місяця найменше. У червні її ціна була 43,38 гривень за кілограм, а зараз за цей сорт овоча потрібно заплатити 38,38 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні значно впала вартість низки продуктів.

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