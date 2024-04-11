Ціни на воду можуть стрибнуть угору вже влітку: названа причина

У зв’язку з атаками росії, які завдають шкоди енергетичній системі України, існує ймовірність, що вартість електроенергії для населення може зрости вже цього літа. Таке підвищення може спричинити також збільшення цін на послуги водопостачання.

Про цю пряму залежність між обстрілами з боку рф та економічними наслідками повідомив Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, у своєму коментарі для "24 каналу". Також він зазначив, що водоканали вже зараз зіткнулися з великими заборгованостями перед компаніями, що постачають електроенергію.

Читайте також: У Міненерго підтвердили збільшення цін на світло для населення

Водночас фахівець у сфері житлово-комунальних послуг Олег Попенко зауважив, що питання тарифів на водопостачання досі продовжує викликати дебати.

"На сьогодні заплановано підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не ухвалили. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним", – повідомив він.

Попенко наголосив, що вже існують пропозиції відносно перегляду цін на воду, які вже є "на столі" Нацкомісії, що відповідає за державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Раніше ми писали про те, що за комуналку потрібно буде платити за новими правилами, подробиці розповіли в уряді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!