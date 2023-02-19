Кольорові млинці на Масляну: рецепт, який здивує

Незабаром Масляна – свято проводів зими та зустрічі весни. Увесь масляний тиждень, що починається 20 лютого та закінчується 26 лютого, здавна заведено готувати млинці та пригощати усіх знайомих.

Якщо ви хочете здивувати своїх гостей незвичайними млинцями, пропонуємо приготувати їх "у кольорі". Символи сонця можуть бути червоними, зеленими, жовтими та коричневими. Все залежить від вашої фантазії.

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Для початку рецепт приготування млинців. Вам потрібно підготувати:

Молоко – 500 мл

Куряче яйце – 3 шт

Борошно пшеничне – 330 г

Цукор – 1.5 ст. л.

Сіль – дрібку

Буряк – 1 шт

Шпинат (підійде й заморожений) — 100 г

Куркума – 1 ч. л.

Какао-порошок – 1 ст. л.

Олія соняшникова – 3 ст .л.

Як готувати червоні млинці:

Збийте яйця, цукор, щіпку солі. Можете скористатися блендером. Потім влийте молоко та знову перемішайте, поступово додаючи просіяного борошна. Коли суміш буде однорідною, додайте дві столові ложки олії. До частини тіста додайте сік з буряка. Решту тіста залиште для млинців інших кольорів.

Таким самим чином робиться тісто й для зелених млинців, проте замість буряку додається перебитий блендером шпинат.

Щоб зробити помаранчеві млинці, треба додати до тіста чайну ложку куркуми.

Якщо є ви хочете зробити млинці коричневими, то в тісто треба додати столову ложку какао-порошку.

До речі, якщо у вас вдома є харчові барвники, ви можете напекти млинців усіх кольорів веселки.

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