Квітникарі назвали три помилки, які вбивають кімнатні рослини

Кімнатні рослини в принципі неважко вирощувати, але є деякі обов’язкові критерії, недотримання яких може призвести до їх загибелі. Важливо звертати на них увагу.

Про це пише Радіотрек.

Зайва волога

Головний ворог для кімнатних рослин - це надлишок або недостатність води. Занадто інтенсивний полив може призвести до гнильцевого ураження коренів, жовтіння та в'янення листя, збільшеного ризику нападу паразитів і навіть загибелі рослини. Через недостатність вологи рослини засихають.

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Недостатньо простору для росту

Коли кімнатні рослини виростають і стають більшими та сильнішими, їм потрібен більший горщик. В іншому випадку, вони не зможуть продовжувати нормально рости. Пересадження рослини в більший горщик допоможе їй зростати швидше, цвісти більш рясно і почуватися більш комфортно.

Неправильне живлення

Для того, щоб рослини залишалися красивими і здоровими, важливо правильно їх живити. Відомо, що для здорового росту рослинам потрібні три основні макроелементи: азот, фосфор і калій.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не варто тримати вдома.

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