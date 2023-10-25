Квітникарі назвали три помилки у догляді за сансев‘єрією, які призводять до пожовтіння листя

Сансев'єрія славиться своєю невибагливістю та витривалістю. Але існують випадки, коли помилки в догляді призводять до її загибелі.

Про це пише Ukr.media.

Основними ознаками того, що сансев'єрія потребує уваги, є зміна кольору і в'янення листя. Якщо ви своєчасно виявите ці симптоми і зробите необхідні корекції в догляді, ви можете врятувати рослину та запобігти її загибелі.

Одна із найпоширеніших помилок - надмірний полив. Багато людей "заливають" сансев'єрію, не дотримуючись правила, що її слід поливати лише тоді, коли ґрунт висихає. Надмірний полив може призвести до гниття коріння через надлишок вологи. Пожовтіння листя може свідчити про цю проблему. Тому слід також звертати увагу на дренаж, що запобігає застоюванню води в горщику.

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Температурні умови важливі для сансев‘єрії. Вона комфортно росте в температурному діапазоні від +15,5 до +24°C, але не менше +10°C. Важливо уникати екстремальних температур та місць, де рослині може бути захолодно чи занадто спекотно.

Крім того, сансев'єрію можуть атакувати шкідники, такі як борошнистий червець і павутинний кліщ. Щоб запобігти їхньому впливу, важливо регулярно перевіряти рослину на наявність шкідників і, в разі необхідності, здійснювати їх механічне видалення та обробку інсектицидами.

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