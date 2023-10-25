Цветоводы назвали три ошибки в уходе за сансевьерией, которые приводят к пожелтению листьев

Сансевьерия славится своей неприхотливостью и выносливостью. Но есть случаи, когда ошибки в уходе приводят к ее смерти.

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Об этом пишет Ukr.media.

Основными признаками того, что сансевьерия требует внимания, есть изменение цвета и увядание листьев. Если вы своевременно обнаружите эти симптомы и сделаете необходимые коррекции в уходе, вы можете спасти растение и предотвратить его гибель.

Одна из самых распространенных ошибок – избыточный полив. Многие люди "заливают" сансевьерию, не соблюдая правило, что ее следует поливать только тогда, когда почва высыхает. Чрезмерный полив может привести к гниению корней из-за избытка влаги. Пожелтение листьев может свидетельствовать об этой проблеме. Поэтому следует также обращать внимание на дренаж, предотвращающий застаивание воды в горшке.

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Температурные условия важны для сансевьерии. Она хорошо растет в температурном диапазоне от +15,5 до +24°C, но не менее +10°C. Важно избегать экстремальных температур и мест, где растению может быть слишком холодно или жарко.

Кроме того, сансевьерию могут атаковать вредители, такие как мучнистый червец и паутинный клещ. Чтобы предотвратить их влияние, важно регулярно проверять растение на наличие вредителей и, при необходимости, производить их механическое удаление и обработку инсектицидами.

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