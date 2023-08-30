Квіти, які можна посадити у вересні: список

Вересень – це чудовий час для вирощування квіткових клумб на дачі. UAportal розповість, які квіти можна почати вирощувати у перший місяць осені.

Зокрема, вибір квітів для клумби може бути творчим і захоплюючим процесом. Важливо врахувати вимоги кожного виду квітів до ґрунту, освітлення та заморозків, аби вже весною квіти почали радувати вас своєю красою.

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Які квіти посадити у вересні:

Нарциси – це одні з перших весняних квітів, які можна сміливо висаджувати у вересні. Важливо закопати цибулини глибше, щоб вони могли перенести зиму і не замерзли під час холодів.

Півонія – це розкішна квітка, яку рекомендується садити поділом коріння. Перед посадкою потрібно обробити місця, де зробили зріз, зеленкою. Це допоможе підготувати рослину до зими та забезпечить більш рясне цвітіння влітку.

Хоста – рослина, яка відмінно росте в умовах недостатнього освітлення. Її можна пересаджувати аж до листопада. Якщо плануєте розмноження, то краще ділити кущі до початку заморозків.

Вересень є ідеальним часом для поділу кущів та посадки вербейника. Цей період дозволить рослині вкорінитися перед настанням холодів. Також на зиму рекомендується утеплити рослину товстим шаром перегною.

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