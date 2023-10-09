Квіти у грудні: Як "обдурити" цибулини, щоб вони проросли в холоді

Зараз, коли зима приносить нам холод і відсутність квітів у природі, багато з нас мріють про яскраві квіти. Щоб забезпечити собі ароматні квіти вдома або у теплиці вже в грудні, можна використовувати кілька хитрощів, які допоможуть пришвидшити цвітіння цибулинних весняних квітів.

Читайте також: Експерти пояснили, як захистити троянди від хвороб у жовтні

Експерти рекомендують створити спеціальні умови для цибулинних квітів ще в жовтні, щоб "обманути" їхній біологічний годинник і змусити їх цвісти раніше. Основна ідея полягає в тому, щоб створити зимовий симуляційний період для цибулин, пише OBOZREVATEL.

Ось як це зробити:

Викопайте цибулини з клумби, які ви хочете пришвидшити. Пересадіть ці цибулини у горщики, наповнені відповідним ґрунтом. Розмістіть горщики у темному та прохолодному місці, такому як сарай, гараж або балкон. Якщо ви вибрали балкон, накрийте горщики паперовим пакетом, щоб заблокувати сонячне світло. Регулярно перевіряйте горщики і підтримуйте вологу ґрунту, але не переборщіть. Земля повинна залишатися вологою, але не мокрою. Як тільки ви побачите перші зелені паростки на поверхні ґрунту, перемістіть горщики в тепле приміщення. Процес росту та цвітіння буде вже на початку зими.

Це розміщення і умови допоможуть змусити цибулинні квіти, такі як крокуси, тюльпани, нарциси, гіацинти чи амариліси, цвісти раніше, ніж зазвичай. Після цвітіння цибулини можна знову зберегти і пересадити їх наступної осені.

Нагадаємо, ми розповіли про 5 корисних порад щодо догляду за кімнатними рослинами восени.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!