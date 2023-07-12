Турист у Мексиці випадково сфотографував НЛО під час селфі (фото)

Раміро Наварро, який відвідав піщані дюни Більбао в мексиканському штаті Коауїла, випадково отримав фотографію, на якій видно незвичайний об'єкт, схожий на літаючу інопланетну тарілку. Знімок був зроблений під час його селфі на тлі дюн.

Наварро довгий час не помічав дивний об'єкт на фото, але коли він показав знімок друзям, вони здивувались. Загадковий об'єкт був помітний на горизонті вдалечині, пише Mirror.

Раміро розповів: "Я декілька тижнів тому відвідав Дюни Більбао. І ось це! Я не помітив цього, поки не показав фото друзям".

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Інтерес до інопланетного життя зростав, і Раміро Наварро закликав користувачів соціальних мереж висловити свою думку про це загадкове явище.

Щодо природи цього загадкового об'єкта, думки свідків почали розходитися. Один місцевий житель впевнено заявив, що це НЛО. Інша особа повідомила, що бачила подібні об'єкти в цьому районі.

Подібні знімки НЛО стали поводом для обговорення серед людей, зацікавлених таємницями космосу. Один "британський мисливець за НЛО" навіть назвав ці нові зображення "переконливим доказом" того, що ми не самотні у Всесвіті.

За останнім звітом, інший дослідник, Джон Мунер, сфотографував ще одне НЛО над сільською місцевістю Девон. Знімки, зроблені ним, показують інопланетний об'єкт, схожий на літаючу тарілку з вікнами та отворами.

Раніше у США зафіксували збільшення кількості НЛО над Пентагоном. Американський уряд отримав більш як 350 нових повідомлень про невідомі об'єкти в небі.

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