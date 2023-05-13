TVORCHI показали потужний виступ та шалену енергетику у фіналі Євробачення 2023 (фото, відео)
Український гурт TVORCHI вперше наживо показав свій номер у гранд-фіналі "Євробачення-2023". Музиканти представили пісню Heart of Steel, в якій заспівали про сталеве серце українців.
Оскільки України минулого року здобула перше місце, то цього року наші учасники одразу проходять до фіналу. TVORCHI виступили під номер 19.
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У фіналі українці показали потужний виступ з неймовірною енергетикою та силою. Вони показали, що українці можуть створювати абсолютно різну музику та продовжують дивувати світ.
Хлопці з TVORCHI розповіли, що пісню написали весною 2022 року. На її написанні надихнули події, що відбувалися на Азовсталі в Маріуполі.
"Ми на початку вторгнення сиділи в новинних пабліках. І потрапили на відео захисників Азовсталі. Коли я дивився в їхні очі – я бачив вогонь, силу та незламність. Я не міг уявити собі, як там важко. Але те, що я бачив в їх очах, давало мені мурашки по шкірі. І ці емоції ми перенесли в цю пісню Heart of Steel", — прокоментували музиканти.
Про що співають TVORCHI
Іноді треба відпустити
Іноді потрібно відвести погляд
Іноді ти просто маєш знати
Коли піднімати середній палець вгору
Я не можу пояснити
Як сказати, як я почуваюся
Життя — це просто гра
І я граю на перемогу
Не бійтеся говорити те, що думаєте
Бо як би не було погано, хтось слухає
Неважливо, що ви кажете
Неважливо, як почуваєтеся
Геть з моєї дороги
Тому що в мене серце зі сталі
Неважливо, що ви кажете
Неважливо, як почуваєтеся
Оу, у мене сталеве серце
Тобі просто подобається поводитися, як дурень
Спробувати залізти в мою голову
Коли запалюються фари
Я бачу тебе наскрізь
Намагаюся отримати реакцію
Я просто почав діяти
Незважаючи на біль
Я продовжую свій бій
Світ палає, а ти дій
Не бійтеся говорити те, що думаєте
Бо як би не було погано, хтось слухає
Неважливо, що ви кажете
Неважливо, як почуваєтеся
Геть з дороги
Тому що в мене серце зі сталі
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Нагадаємо, букмекери вже обрали трійку фаворитів Євробачення - 2023. Серед них - Україна.
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