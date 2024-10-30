Тисяча гривень від Зеленського: якій категорії українців не заплатять

З початку грудня в Україні запускається нова програма фінансової допомоги. Кожен громадянин України зможе отримати 1000 гривень через програму "єПідтримка". Про це пише 24 tv.ua.

Особливості отримання коштів:

Виплати здійснюватимуться на віртуальну картку "Національного кешбеку"

Картку можна оформити через застосунок "Дія"

Програма доступна для всіх вікових категорій та соціальних груп

Термін використання коштів: грудень 2024 - лютий 2025 року

Важливо: українці, які наразі перебувають за кордоном як біженці, не зможуть отримати цю виплату. Причина - необхідність підтвердження фактичного місця перебування в Україні.

До середини листопада планується завершити технічне налаштування програми, щоб громадяни встигли оформити необхідні картки до старту виплат.

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За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва, ця ініціатива, анонсована президентом Володимиром Зеленським 25 жовтня, спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні.

Рекомендуємо заздалегідь подбати про оформлення картки "Національного кешбеку" через "Дію" для своєчасного отримання виплати.

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