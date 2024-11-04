Тисяча від Зеленського: на яку категорію ліків можна буде її витратити

Цієї зими уряд запроваджує нову програму фінансової допомоги для громадян. Кожен українець матиме можливість отримати тисячу гривень на спеціальну картку для придбання медичних препаратів та виробів. Особливістю програми є її спрямованість на підтримку вітчизняного виробника – кошти можна буде витратити виключно на ліки українського виробництва. Про це пише 24 tv.ua.

На початку листопада відбулася важлива зустріч представників уряду з фармацевтичним сектором. Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко разом з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком обговорили деталі впровадження програми з представниками аптечних мереж та виробниками медикаментів.

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До ініціативи "Національний кешбек" вже приєдналася значна кількість учасників фармацевтичного ринку – понад 50 виробників та близько 250 реалізаторів ліків і медичних виробів. Така широка участь забезпечить подвійний позитивний ефект: підтримку як населення, так і вітчизняних фармацевтичних підприємств.

Варто зазначити, що подібні програми вже довели свою ефективність. За даними попередньої програми "єПідтримка" та програми допомоги розміром 6,5 тисяч гривень, яка діяла у 2021-2022 роках, українці спрямували понад півмільярда гривень саме на придбання медичних препаратів.

Нагадаємо, якій категорії українців не заплатять тисячу гривень від Зеленського.

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