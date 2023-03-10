Тисячі людей і море квітів: у Києві під звуки гуцульський трембіт попрощалися з Героєм України 'Да Вінчі' (фоторепортаж)

У Києві сьогодні, 10 березня, відбулося прощання з Героєм України, командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом. Боєць загинув напередодні, під час боїв за Бахмут.

Його тіло привезли до Михайлівського Золотоверхого собору. Звідти труну доправили на Майдан Незалежності, аби вшанувати пам'ять воїна могли усі охочі.

До Михайлівського собору прийшли сотні українців. Храм був переповнений охочими віддати шану загиблому воїну, люди збиралися також поблизу собору.

До Михайлівського собору прибув президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Фінляндії Санна Марін. Політикиня прибула до Києва з офіційним візитом.

Після заупокійної служби труну з тілом Коцюбацла почесна варта доправила до Майдану Незалежності. Під час прощання з "Да Вінчі" перекрили Хрещатик.

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Напередодні, 9 березня, прощання з "Да Вінчі" проходило у селі Бовшів на Івано-Франківщині. Односельці вклонилися Героєві України у місцевому Будинку культури.

Додамо, Коцюбайлу було 27 років. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ї окремої механізованої бригади.

Боєць пішов на фронт ще у 2014 році. Тоді ж зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області.

Після одужання повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.

Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ назвали ім'я українського захисника, якого розстріляли російські злочинці та зазнімкували це на відео. Герой перед смертю гордо проголосив "Слава Україні!".

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