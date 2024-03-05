У кого з українців не виросте пенсія в березні після індексації
З 1 березня в Україні стартувала індексація пенсій. Очікується, що вона торкнеться понад 10 мільйонів пенсіонерів. Середнє зростання пенсій складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень. Максимальне ж зростання пенсії може сягнути 1 577 гривень.
Однак, не всі пенсіонери відчують на собі це підвищення. Детальніше про те, кому і на скільки буде проіндексована пенсія, можна дізнатися з офіційних джерел ПФУ.
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Не буде індексації:
- Спеціальних пенсій, які отримують судді та прокурори.
- Пенсій, призначених протягом останніх 3 років.
- Пенсій, менших за мінімальні. Їм штучно підвищують виплати до гарантованого розміру, а після індексації цю надбавку анулюють.
Окремо з 1 квітня зростуть пенсії працюючих пенсіонерів (понад 600 тисяч людей).
Раніше ми повідомляли, щоз 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.
Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.
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