У кого з українців не виросте пенсія в березні після індексації

Кому з пенсіонерів не збільшать пенсії у березні

З 1 березня в Україні стартувала індексація пенсій. Очікується, що вона торкнеться понад 10 мільйонів пенсіонерів. Середнє зростання пенсій складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень. Максимальне ж зростання пенсії може сягнути 1 577 гривень.

Однак, не всі пенсіонери відчують на собі це підвищення. Детальніше про те, кому і на скільки буде проіндексована пенсія, можна дізнатися з офіційних джерел ПФУ.

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Не буде індексації:

Спеціальних пенсій , які отримують судді та прокурори.

, які отримують судді та прокурори. Пенсій , призначених протягом останніх 3 років .

, призначених . Пенсій, менших за мінімальні. Їм штучно підвищують виплати до гарантованого розміру, а після індексації цю надбавку анулюють.

Окремо з 1 квітня зростуть пенсії працюючих пенсіонерів (понад 600 тисяч людей).

Раніше ми повідомляли, щоз 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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