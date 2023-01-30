Біля Мар'їнки українські десантники відбили штурм ворога на кількох позиціях (відео з дрона)

Українським десантникам вдалося відбити ворожі штурми кількох позицій поблизу Мар'їнки Донецької області. Росіяни зазнали значних втрат.

Відео роботи по окупантах показали бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Зазначається, що росіяни намагалися непомітно наблизитися до позицій наших десантників, аби штурмом захопити їх.

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"Підступність задуму ворога полягала в тому, що в той самий час він без упину атакував інші підрозділи бригади, активно застосовуючи на тих ділянках підтримку своєї артилерії. На цій же ділянці його штурмовий загін намагався підійти "тихо", без вогневої допомоги своєї арти. Утім, аеророзвідка миколаївських десантників не "дрімала" - рух противника було вчасно виявлено і по ньому було нанесено вогневе ураження з активним застосуванням скидів боєприпасів з дронів", – прокоментували ці кадри у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

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"Ворог вже на підступах до нашого переднього краю зазнав втрат", – додали українські бійці.

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