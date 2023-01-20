"У нього походу СММник з росії": Вілл Сміт опублікував відео під російську музику, чим обурив українців

Вілл Сміт запостив відео в Instagram під російський трек і обурив українців

Голлівудський актор Вілл Сміт потрапив у скандал, опублікувавши ролик, де грає російськомовна пісня. Відео він розмістив у себе в Instagram, де на нього підписано майже 63 мільйони користувачів. В ролику показано як створюються спецефекти у фільмах, у відео використано російську пісню "Ты и я" виконавця Xcho, який мовчить про війну в Україні та працює в рф, чим підтримує військову агресію.

Українці в коментарях обурились такому вибору композиції:

"У нього походу СММник з росії";

"росія вдерлася в чужу країну, знищує міста та людей, їхні будинки, руйнує життя, окуповує чужі території – як ви можете слухати російську музику?";

"Ти лайно просто і всьо";

"Чуєш, валіза-вокзал-рашка!".

Проте більшість коментарів під дописом належать росіянам, які не приховують того, що пишаються вчинком актора, називаючи його "хоробрим" та обіцяють "нагодувати борщем, дати погладити ведмедя" та розповісти "правильну" історію".

Виконавець прокоментував ролик

Раніше Українська модель Вікторія Апансенко, яка представляла нашу країну на міжнародному конкурсі красунь у США, пояснила, чому мовчала про війну на "Міс Всесвіт".

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