У декого з українців не вийде передати показники лічильника за червень: у чому проблема та як вирішити

Частина громадян можуть зіткнутися з неможливістю передати показники лічильників за червень. Це можливо навіть у випадках, коли раніше їм вдавалося успішно надсилати дані про споживання гарячої води та тепла.

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Черкаської ТЕЦ, це пов’язано з тим, що індивідуальний лічильник було знято з абонентського обліку. "Для подальшої передачі показників і отримання коректних нарахувань у платіжках, відповідно до фактичних даних, необхідно здійснити періодичну повірку лічильника та поновити його на абонентському обліку", – пояснили на сайті.

Річ у тім, що квартирні лічильники на тепло та гарячу воду потребують обов’язкової перевірки кожні чотири роки.

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Наголосимо, що дату закінчення міжповірочного інтервалу можна дізнатися самостійно – вона вказана в паспорті приладу або в свідоцтві про проведену повірку.

Як самостійно здійснити повірку лічильника?

Щоб самостійно провести повірку лічильника, потрібно обрати компанію з відповідною ліцензією на виконання таких робіт і замовити послугу. Після завершення процедури, для відновлення обліку лічильника, споживач має передати необхідні документи спеціалістам свого постачальника комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці можуть зменшити свої комунальні платіжки.

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