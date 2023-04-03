"У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо": Зеленський про контрнаступ ЗСУ

Під час свого візиту до села Ягідне Чернігівської області, яке вшановує річницю визволення від російських загарбників, президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що країна має намір повернути тимчасово окуповані території.

Він заявив, що якщо російські війська не відступлять з цих територій, то будуть знищені. Про це повідомив Кореспондент Укрінформу.

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"Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з рф підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 3 березня 2022 року російські загарбники увійшли в Ягідне Чернігівської області. Вони вигнали жителів з їхніх домівок та змусили перебувати у підвалі школи. За час ув'язнення 367 мирних жителів, в тому числі 50 дітей та кілька немовлят, в підвалі школи площею 197 кв. м, загинули 11 людей внаслідок нелюдських умов, а ще 10 були розстріляні загарбниками.

Нагадаємо, 14 березня Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього були заслухані доповіді щодо ситуації у Бахмуті.

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